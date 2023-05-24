Домохозяйка из глубинки: Василису после «Клуба» не узнать

В конце нулевых сериал «Клуб» собирал у экранов всю молодежь. От главной героини Василисы сходила с ума вся мужская аудитория. Так исполнительница этой роли Настя Задорожная стала любимицей своего поколения.

Актриса прославилась еще до сериала «Клуб». Задорожная снялась в нашумевшем клипе на песню «Зачем топтать мою любовь». Позднее Анастасия исполнила и свою кавер-версию. За всю свою карьеру Задорожная сыграла более 50 ролей, но ни одну из них нельзя назвать выдающейся. Сегодня звезда «Клуба» больше не снимается в кино — она полностью «переключилась» на семейные дела.

Задорожная вышла замуж около трех лет назад. Ее избранник никак не связан с миром культуры, он IT-разработчик. По слухам, сегодня 37-летняя Анастасия живет вместе с мужем в американской глубинке.

Теперь в актрисе не узнать ту эффектную блондинку из нулевых. Она превратилась в утомленную домохозяйку: отсутствие макияжа, уставший вид, простая одежда. Трудно поверить, что когда-то она была кумиром молодежи и эталоном красоты.

Вот что пишут об актрисе пользователи Сети: