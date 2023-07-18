Домогаров добивался красотки полгода: она и сегодня сразит наповал любого

Наталья Громушкина не входит в число самых популярных или самых востребованных актрис в России. Но еще в юности ей удалось пленить одного из самых желанных красавцев российского кино — Александра Домогарова.

Еще во время учебы в ГИТИСе Наталья начала играть в театре Моссовета. Именно там она и познакомилась с Домогаровым. Хотя уровень их был очевидно разным (он играл главные роли, а она оставалась на заднем плане), актер сразу обратил внимание на юную красавицу. Не помешала ему и разница в возрасте: Громушкина была моложе на двенадцать лет.

Ему пришлось добиваться сердца Натальи целых полгода. Но в итоге она растаяла и согласилась дать Домогарову шанс. Пара закрутила бурный роман, но в семейной жизни сразу появились проблемы. Актеры скандалили, сходились и расходились. Домогаров пользовался своим положением в театре и шантажировал жену, что добьется ее увольнения. Не выдержав такого отношения, она ушла от Домогарова.

Сегодня Наталья воспитывает двоих детей, Гордея и Илиану. Красавица почти не изменилась со времен развода с Домогаровым, но предпочитает оставаться одна. Актриса все свое время посвящает воспитанию детей и работе над новыми проектами.