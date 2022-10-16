Дома лучше: кто из звезд пожалел об эмиграции и вернулся в Россию

Они так и не обрели счастья на чужбине.

В 2012 году актер Алексей Серебряков вместе с семьей уехал в Канаду в поисках лучшей жизни. Однако спустя десятилетие артист признался, что живет в России, да и, собственно, не собирался покидать родную страну – он возил детей получать иностранное образование. После возвращения Серебрякову поступило множество предложений о съемках от российских режиссеров: только в 2022 году вышло девять проектов с участием артиста.

Десять лет назад певица Анна Седокова уехала в США вместе с мужем Максимом Чернявским и дочкой Моникой, однако спустя два года супруги расстались с большим скандалом. Седокова быстро устала постоянно летать на гастроли в Россию и обратно, поэтому вернулась домой.

Дочки певицы пошли учиться в российскую школу, а в 2017-м на свет появился их младший брат Гектор – так певица окончательно обосновалась в Москве.

В конце 70-х Любовь Успенская решила покорить Америку. Артистка пела в ресторанах Нью-Йорка, в США она написала свои первые альбомы. Однако спустя время певица поняла, что по-настоящему она востребована лишь на родине – и на радость поклонников вернулась в Россию с новыми хитами.