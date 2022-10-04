«Дом, в котором я живу»: почему та самая Галя смертельно стыдилась фильма

Роль школьницы Гали Волынской в фильме «Дом, в котором я живу» сделал из юной Жанны Болотовой настоящую кинозвезду. И это несмотря на то, что ей в тот момент было всего 15 лет. И зрители, и критики были абсолютно уверены, что на экране не подросток, а взрослая профессиональная актриса.

При этом сама Жанна долгие годы была уверена, что играла откровенно плохо, едва ли не испортив режиссеру Льву Кулиджанову всю картину — таким сильным в ней было чувство перфекционизма и стремление к высочайшему качеству своих ролей. Только в 1987 году, когда на советском телевидении снимали программу к 30-летию выхода фильма, Болотова посмотрела на свою собственную актерскую игру. Но даже тогда актриса призналась, что воспринимает Галю Волынскую так, словно бы на экране при этом не она сама, а кто-то другой.

Тот же самый внутренний перфекционизм в итоге привел к тому, что в 1988 году Жанна Болотова, будучи уже всесоюзной знаменитостью, решила совсем уйти из кино. Артистка объяснила, что хочет сохранить в памяти своих поклонников и зрителей образ юной красивой девушки, подобной Гале Волынской, а не делать пластические операции или играть пенсионерок.

Свое обещание Жанна Андреевна за последующие 30 с лишним лет нарушила лишь раз: в 2005 году она сыграла небольшую роль учительницы в фильме «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова, согласившись на это из чувства глубокого уважения к нему. Больше на экране одна из главных советских кинозвезд так и не появлялась.