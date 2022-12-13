Дом раздора: ахнете, узнав баснословную цену особняка Асмус и Харламова

Еще до развода Гарик Харламов и Кристина Асмус вместе с общей дочерью Анастасией поселились в особняке на Рублевке. После расставания с актрисой шоумен на всю страну заявлял, что перепишет элитную недвижимость на свою наследницу. А не так давно он отметил в соцсетях, что оставил загородный дом бывшей жене. Вот только звезда фильма «Текст» поспешила опровергнуть эти сведения.

Случился скандал, в результате чего стало известно, что экс-супруги все еще живут под одной крышей, разъехавшись по разным этажам. Журналистам издания «Комсомольская правда» удалось выяснить, что комик является единоличным владельцем дома, стоимость которого шокирует любого.

Особняк площадью в 473 квадратных метра расположен в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лейнхаус» и оценивается в 140 миллионов рублей. Дом стоит на участке в 8 соток и имеет все для комфортного проживания, включая бассейн, тренажерный зал и кинозал. Неудивительно, что Харламов не спешит делиться таким лакомым кусочком даже со своими близкими. Между тем Асмус уверяет поклонников в том, что не собирается покидать особняк, поскольку ей попросту некуда идти.