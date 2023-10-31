Дом Пугачевой стремительно пустеет: осталась без дочки Лизы

В свои 74 года Алла Пугачева постоянно сталкивает со стрессом и бытовыми неурядицами. За последнее время певице пришлось переехать несколько раз: сначала исполнительница улетела в Израиль, но из-за нестабильной обстановки в стране перебралась на Кипр. Поклонники переживают за здоровье пенсионерки. Тем более что ее бросили самые близкие.

Злые языки шепчутся, что брак исполнительницы трещит по швам, ведь она одна воспитывает детей, пока муж ездит на гастроли. Недавно выяснилось, что даже маленькая дочка Лиза оставила маму: девочку видели вместе с отцом перед очередным концертом. Рядом с артисткой остался лишь сын Гарри.

Внимательные пользователи Сети давно заметили, что Алла Борисовна сама не своя — на Примадонне нет лица. Почитатели творчества певицы опасаются, что разлука с близкими окончательно добьет исполнительницу.