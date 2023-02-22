Дом короля ужасов соседи обходят стороной: от одного вида кровь стынет в жилах

Стивен Кинг написал сотни произведений с пугающим сюжетом, благодаря чему режиссеры еще несколько десятков лет смогут снимать качественные и продуманные хоррор-фильмы. Однако если зрители или читатели могут абстрагироваться от страшной выдумки, то создатель этих историй живет в настоящем доме ужасов.

Американский автор владеет трехэтажным особняком, напоминающим здания из его культовых рассказов. Красное строение немного похоже на средневековый замок с острыми пиками, а кованые ворота украшены летучими мышами и узором, подобным паутине. Однако жилище писателя, несмотря на все готические атрибуты, кажется вполне обыденным, а обстановка вокруг него достаточно мирная.

Именно эта атмосфера и пугает проходящих мимо соседей. Дело в том, что в своих произведениях Стивен Кинг почти также описывает дома, в которых случаются пугающие события. Главные герои не считают эти здания опасными, поэтому и не ожидают встретить там угрозу, но позже понимают, что она все-таки есть.