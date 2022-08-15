Долина осталась не у дел: вот кто займет место Пугачевой на сцене

После того как весной Алла Пугачева покинула Россию, отечественная эстрада будто осиротела. Несмотря на то, что певица уже давно не выступала на сцене, она считалась главной артисткой страны. И после ее отъезда это место освободилось. В Сети гадали, кто же заменит Пугачеву. Ее основными соперницами всегда считались Ирина Аллегрова и София Ротару. Но обе певицы уже свели концерты к минимуму и поют только на частных корпоративах. Лариса Долина же до звания главной пока не дотягивает, уверены интернет-пользователи.

Как выяснилось, альтернативой Пугачевой может стать Азиза. Только недавно она блистала на концерте к 110-летию ВВС России, став центральной звездой вечера. А известный дизайнер и подруга артистки Аника Керимова припомнила слова Ильи Резника, называвшего Азизу гениальной певицей. Дизайнер добавила, что и Пугачева всегда признавала талант конкурентки, поэтому в прошлом даже отказалась подписывать коллективное письмо против певицы, не желая губить ей карьеру.

«Азиза доказала, что она не достойная замена, а именно смена», — заявила Керимова в беседе с порталом Prozvezd.