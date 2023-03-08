Долги и зависимость: тайна гибели Андрея Панина проберет до мурашек

Великолепный российский актер Андрей Панин ушел из жизни десять лет назад. До сих пор подробности его смерти будоражат и общественность, и поклонников, ведь артиста не стало при очень странных обстоятельствах, которые полностью не раскрыты по сей день.

Бездыханное тело Андрея Панина было обнаружено в его квартире спустя день после гибели прославленного актера. Официальной причиной смерти назвали потерю крови в результате травмы головы. Эксперты предположили, что Панин упал и сильно ударился головой. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Однако позднее на теле Андрея обнаружили следы борьбы, что могло быть признаком насильственной смерти. В пользу этой версии говорил и беспорядок в его доме, а также показания соседей, который слышали подозрительные звуки из его квартиры. Но кто мог напасть на именитого актера?

Есть предположение, что у Панина были огромные денежные долги. Кроме того, Андрей страдал от алкогольной зависимости, которую так и не смог побороть. После смерти актера его супруга Наталья осталась одна с двумя сыновьями.

Панин известен по трилогии «Бой с тенью», сериалу «Бригада» и по работам в картинах Алексея Балабанова. О вышеуказанной версии гибели актера рассказал Дзен-канал «НеМалахов».