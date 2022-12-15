«Доктор Куин: Женщина-врач» оголилась на публику: не поверите, ей уже 71 год (фото)

Многие селебрити знают, как остановить время. Среди них британская актриса Джейн Сеймур, которая прославилась как девушка Бонда из фильма «Живи и дай умереть», а также по телесериалу «Доктор Куин: Женщина-врач».

Артистка является обладательницей нескольких премий «Золотой глобус» и «Эмми». Сеймур по праву считается одной из лучших актрис своего поколения, а ее заслуги отметила сама королева — Джейн носит гордое звание офицера ордена Британской империи.

Она обладает не только выдающимися актерскими способностями, но и сногсшибательной внешностью. В молодые годы артистка разбила немало мужских сердец: она была способна сразить любого наповал одним лишь взглядом. До сих пор Сеймур остается в прекрасной форме, и поверить в то, что легенде мирового кино уже 71 год, просто невозможно.

Недавно она поделилась с поклонниками своим фото в купальнике и произвела фурор. Сеймур по-прежнему выглядит как девушка, а ее стройной изящной фигуре может позавидовать любая.