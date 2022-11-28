Доказательством развода Меган и Гарри стало одно фото: что на нем разглядели

Последние недели публика активно обсуждает личную жизнь Меган Маркл и принца Гарри. Как уверены королевские эксперты, звездная пара не только переживает размолвку, но и уже успела встретиться со своими адвокатами, чтобы обсудить предстоящий развод. При этом поклонникам знаменитостей удалось найти доказательство этой теории.

Так, несколько дней назад поэтесса Аманда Горман оказалась в гостях у герцога и герцогини для записи очередного выпуска их подкаста. В конце работы она решилась сфотографироваться с парой и выложила кадр в своих социальные сети. По мнению пользователей Сети, кадр получился шокирующе необычным. Дело в том, что принц Гарри чересчур широко улыбается на снимке и выглядит счастливым.

По мнению фанатов, поведение принца и его внешний вид доказывают, что его брак действительно распадается. Сын Карла III чувствует будущую свободу и рад избавиться от отношений, в которых Меган Маркл лишь использует его известность.

«Глядя на это фото, я начинают верить, что слухи о разводе имеют основания. А инициатор тут явно Гарри», «Судя по всему, Гарри просто рад, что скоро освободится от Меган», — пишут пользователи Сети.

При этом сама Меган выглядит весьма измученной на фотографии. Как уверена публика, это тоже связано с бракоразводными тяжбами и неизвестным будущим знаменитости.