Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым

Сериал «Моя прекрасная няня» обожали миллионы телезрителей. Особенно поклонников цепляла парочка Вики Прутковской и Максима Шаталина. Химия была не только на экране, но и в реальной жизни, ведь на съемках Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов действительно влюбились друг в друга. Правда, красивой сказке быстро пришел конец.

Пролила свет на причины расставания актеров Наталья Бондарчук, близкая подруга экранной «няни». Дочь легендарного советского постановщика признается, что Заворотнюк было непросто жить с секс-символом отечественного кино: знаменитости приходилось терпеть грубое обращение от избранника и физическое насилие.

Жигунов поднимал на любимую руку. Актриса не выдержала такого накала страстей и решила уйти от своего истязателя. Об этом поведала приятельница звезды «Экспресс газете». К счастью, горевала красавица недолго. Вскоре после расставания с коллегой по проекту Анастасия Заворотнюк встретила фигуриста Петра Чернышева и родила ему дочку Милу.