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«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду

19 августа 2022 20:30
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду

Новый образ музыканта произвел фурор.

Александр Ревва долгое время не выходил на связь с поклонниками, чем заставил их изрядно понервничать. Неожиданно артист прервал молчание и сообщил в своих социальных сетях важную новость.

Музыкант опубликовал снимок, на котором запечатлен с голым торсом, и объявил о выходе своего нового трека «Красивое тело». Тогда фанаты быстро раскусили замысел исполнителя, которого вывели на чистую воду.

Одни не поверили в то, что Ревва действительно выглядит так, как на снимке.

«Дофотошопился до идеала», «Похоже, ты умеешь пользоваться фотошопом лучше, чем Бузова», — заметили интернет-пользователи.

Другие предположили, что певец долгое время находился в тени, чтобы как следует подкачаться и затем вернуться обновленным к своим фанатам.

«Самый сексуальный мужчина», «Красавчик, пример того, как нужно выглядеть», — подметили фолловеры.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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