«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду

Александр Ревва долгое время не выходил на связь с поклонниками, чем заставил их изрядно понервничать. Неожиданно артист прервал молчание и сообщил в своих социальных сетях важную новость.

Музыкант опубликовал снимок, на котором запечатлен с голым торсом, и объявил о выходе своего нового трека «Красивое тело». Тогда фанаты быстро раскусили замысел исполнителя, которого вывели на чистую воду.

Одни не поверили в то, что Ревва действительно выглядит так, как на снимке.

«Дофотошопился до идеала», «Похоже, ты умеешь пользоваться фотошопом лучше, чем Бузова», — заметили интернет-пользователи.

Другие предположили, что певец долгое время находился в тени, чтобы как следует подкачаться и затем вернуться обновленным к своим фанатам.