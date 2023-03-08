Дочку Бена Стиллера все критикуют за внешность: посмотрите, что с ней не так (фото)

Бен Стиллер стал отцом в 2002 году, когда на свет появилась его дочь Элла. Наследница знаменитости пошла по стопам звездного отца и занялась актерской деятельностью, впервые появившись на экранах в 2018 году в сериале «Побег из тюрьмы Даннемора».

С того времени Элла снимается все чаще и чаще и нередко посещает светские мероприятия в компании Бена Стиллера. При этом, несмотря на востребованность, зрители критикуют молодую звезду. По их мнению, Элла должна тщательнее следить за собой и привести себя в модельную форму.

Как отмечают пользователи Сети, 20-летней артистке следует записаться в тренажерный зал, чтобы избавиться от лишних килограммов. Часть из зрителей даже уверены, что Элла попала в кино лишь благодаря помощи отца, ведь она так не похожа на других молодых артисток.

Сама актриса не обращает внимание на критику публики. Она не боится делиться откровенными кадрами в своих социальных сетях и игнорирует недовольных фанатов.