Дочки Деми Мур кусают локти: обнародовано завещание Брюса Уиллиса

В этом году Брюс Уиллис ошарашил поклонников неприятным известием. Звезда экрана объявил о завершении своей карьеры. Актеру пришлось сделать это из-за проблем со здоровьем.

Врачи диагностировали у знаменитости афазию — расстройство речи. По словам жены «крепкого орешка» Эммы Хеминг, состояние ее возлюбленного стремительно ухудшается — дошло до того, что, опасаясь за безопасность артиста, его не выпускают одного из дома.

Между тем Уиллис успел подумать о своем завещании. Как пишет Radaronline, актер внес в документ изменения, которые явно не понравятся его дочкам от экс-супруги Деми Мур. За свою карьеру Брюс заработал как минимум 250 млн долларов. Казалось бы, эту сумму можно поделить поровну между всеми наследниками звезды.

Однако актер решил распорядиться своим богатством по-другому. Старшим дочерям Румер, Скаут и Талуле он завещал лишь по миллиону долларов. Все остальные сбережения достанутся Хеминг и их двум общим дочкам — Эвелин Пенн и Мейбел Рей.