Дочке одной из самых красивых женщин на планете не повезло: вот как выглядит малышка

Айшвария Рай неспроста считается одной из самых красивых актрис современности. Индианка была удостоена титула «Мисс Мира» на главном международном конкурсе красоты. С течением времени она становится только краше и завораживает поклонников еще больше.

В личной жизни женщины тоже все успешно. Она замужем и воспитывает любимую дочь Аарадхию. Роды нелегко дались артистке, и поэтому в переводе с хинди имя девочки означает «живая».

К ней с самого рождения было приковано много внимания, а каждый выход сопровождался огромным количеством папарацци.

Внешность малышки вызвала много разговоров, поскольку она ничего не унаследовала от своей красивой мамы. Темно-карие глаза, форма носа и губ достались девочке от отца, и она стала его точной копией. К сожалению, он не славится своей привлекательной внешностью.

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