Дочка Толкалиной и Кончаловского сняла с себя одежду: при виде фото у любого участится пульс

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария к 21 году завоевала целую армию поклонников. Преданные фанаты следят за наследницей знаменитостей в социальных сетях, где та делится не только своими работами, но и постоянными фотосессиями.

Так, недавно Мария опубликовала весьма пикантный снимок, шокировавший ее фанатов. В кадре художница предстала практически полностью обнаженной: девушка прикрыла свои формы рукой, красуясь лишь нижним бельем.

«Я добросовестный пользователь, имею право. Солнце потому что красиво падает», — подписала снимок Мария.

Подписчики не смогли пройти мимо откровенной публикации. Они осыпали Марию комплиментами, оценив и ее красоту, и сам кадр. По их мнению, наследнице Толкалиной пора перестать заниматься живописью и стать моделью, ведь так эффектно и привлекательно она выглядит.