Дочка Рианны: маленькая девочка одним фото взорвала интернет

Рианна долгие годы не комментировала свою личную жизни и тем более не поднимала тему детей в своих интервью. Когда в сеть попало фото маленькой Али, многие были шокированы и сразу подумали, что знаменитая певица все это время скрывала свою дочь.

Правда оказалась куда интереснее. Звезда не имеет никакого отношения к девочке. Сама артистка удивилась не меньше поклонников и выложила фото малышки, подписав его:

«Я чуть не уронила телефон. Как?».

Маленькая копия Рианны получила от природы серо-зелёные глаза и такую же форму лица и носа, как и у ее знаменитого двойника. Такое явное сходство уже подарило девочке широкую известность в социальной сети. Среди популярных людей, которые заметили Али есть даже топ-модель Тайра Бэнкс. Возможно, в будущем это знакомство поможет малышке, ведь она планирует стать моделью.