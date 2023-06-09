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Киноафиша Статьи Дочерью Хмельницкой и Кеосаяна невозможно налюбоваться: дьявольски красива

Дочерью Хмельницкой и Кеосаяна невозможно налюбоваться: дьявольски красива

9 июня 2023 13:00
Дочерью Хмельницкой и Кеосаяна невозможно налюбоваться: дьявольски красива

С такими данными грех не стать популярной.

Алена Хмельницкая в браке с Тиграном Кеосаяном родила двух дочерей. Старшая из них, Александра, поражает публику своим талантом и красотой.

Звездная наследница вполне могла стать известной актрисой, но пока отодвигает кино на второй план. Гораздо больше 28-летней брюнетке нравится петь. Она взяла себе творческий псевдоним Asha. Вокальные данные дочери Хмельницкой восхищают интернет-пользователей, и ей прочат успешную сольную карьеру.

К тому же Александра имеет такую внешность, с которой грех не стать звездой. Поклонники отмечают, что наследницей Кеосаяна невозможно налюбоваться, поскольку она дьявольски красива.

Дочерью Хмельницкой и Кеосаяна невозможно налюбоваться: дьявольски красива

«Невероятно красивые черты лица! Особенно скулы, подбородок, улыбка, да и глаза!», «Девушка знойная, ей можно играть Шамаханскую царицу или какую-нибудь восточную красавицу. Очень яркая, выразительная и интересная получилась», «Сильно на мать похожа», — осыпают Александру комплиментами в Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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