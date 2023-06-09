Дочерью Хмельницкой и Кеосаяна невозможно налюбоваться: дьявольски красива

Алена Хмельницкая в браке с Тиграном Кеосаяном родила двух дочерей. Старшая из них, Александра, поражает публику своим талантом и красотой.

Звездная наследница вполне могла стать известной актрисой, но пока отодвигает кино на второй план. Гораздо больше 28-летней брюнетке нравится петь. Она взяла себе творческий псевдоним Asha. Вокальные данные дочери Хмельницкой восхищают интернет-пользователей, и ей прочат успешную сольную карьеру.

К тому же Александра имеет такую внешность, с которой грех не стать звездой. Поклонники отмечают, что наследницей Кеосаяна невозможно налюбоваться, поскольку она дьявольски красива.