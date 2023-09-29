Дочери самой красивой актрисы 90-х не такие, как все: только взгляните на них

С большими голубыми глазами, светлыми локонами и стройной фигурой Эльвире Болговой не составляло большого труда стать секс-символом 90-х. Актерскую профессию она выбрала еще в детстве. Был и план Б. Если бы не получилось, звезда ушла бы в монастырь.

Театральное училище приняло ее с распростертыми объятиями, а позже хлебом-солью артистку встретил и российский кинематограф. Карьеру красотка умело совмещала с личной жизнью. В первый раз вышла замуж за архитектора Кирилла Сокольского. В этом браке у знаменитости родилась дочь, которой она дала необычное имя — Глафира.

Вторым мужем актрисы стал Антон Ананьин. И от него она родила дочь. В этот раз имя для малышки выбрали не сразу. Сначала рассматривали вариант Анфиса, но затем нашли более редкий и замысловатый. У звездной наследницы, которая с самого рождения не такая, как все, есть все шансы прожить всю жизнь и ни разу не встретить свою тезку. Зовут ее Радомира.

Материнство Болгова считает своим главным хобби. Ее старшая наследница совсем взрослая — ей 25 лет, а младшая в следующем году отметит 10-летний юбилей.