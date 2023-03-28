Дочь звезды фильма «Гостья из будущего» красотой превзошла мать: от одного взгляда дух захватывает

Екатерина Васильева прославилась как актриса. Пожалуй, самая яркая ее роль — учительница английского языка Алла Сергеевна в фильме «Гостья из будущего». Артистка наладила и личную жизнь, но она никогда не хотела, чтобы дочь Марьяна пошла по ее стопам. Однако именно так и случилось.

В 2002 году Марьяна Спивак стала студенткой Школы-студии МХАТ. Впоследствии приглашения на съемочную площадку не заставили себя ждать. Наибольшую славу артистке принесла роль в картине Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Поклонники и режиссеры любят знаменитость и за талант, и за яркую внешность. По мнению многих, по части красоты Спивак превзошла даже собственную мать — от одного только взгляда на нее захватывает дух.

К слову, звезда не только востребованная актриса, но и жена и мать. Спивак состоит в браке с актером Антоном Кузнецовым, которому родила сына Григория.