Дочь языка не знает: россияне пришли в ужас из-за выходки Орбакайте

Наследница Кристины Орбакайте, 10-летняя Клавдия Земцова, на постоянной основе проживает вместе с отцом в США. На родину девочка прилетает редко – в основном, чтобы повидаться с бабушкой и братьями Никитой и Дени. Да и можно ли назвать родиной Клавы Россию, ведь звездная наследница родилась в Майями.

Видео с празднования юбилея дочери повергло поклонников Орбакайте в шок: оказалось, внучка Пугачевой говорит на родном языке с ужасным акцентом, как иностранка.

«Еле говорит… Но хорошо, конечно, что хотя бы старается. Может, потом избавится от жуткого акцента», – писали пользователи Сети.

Впрочем, Кристина Орбакайте на критику не обращает внимания и не перестает восхищаться своей единственной дочкой.