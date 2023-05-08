Дочь Толкалиной избавилась от 30 кг: глазам не поверите, когда увидите (фото)

Сегодня подростки часто страдают от избыточного веса. И в процессе решения этой проблемы они могут получить расстройство пищевого поведения. Но дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского смогла не только распрощаться с лишними килограммами, но и сохранить здоровье.

Наследница актрисы и режиссера раньше обладала пухлыми щечками и на некоторых снимках выглядела гораздо крупнее своей матери. Однако в один момент она загорелась идеей исправить ситуацию.

После изучения разных диет и отзывов на них юная Мария пришла к выводу, что строгие ограничения в питании не гарантируют сохранение стройности. Поэтому она грамотно подошла к разработке своего рациона.

Целеустремленная девушка исключила сладкое, мучное и даже картофель. К тому же она увеличила физические нагрузки. Благодаря такому комплексному подходу милая брюнетка сбросила 30 килограммов и превратилась в поразительную красавицу.