Дочь советского Атоса известна на всю страну, но не каждый об этом догадывается

Вениамин Смехов прославился сотнями ролей в самых известных советских фильмах. Зрители знают его как Атоса из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», барона Краузе из военной ленты «Служили два товарища» и по другим прославленным работам. При этом далеко не все зрители догадываются, что Смехов не только талантливый артист, но и основатель актерской династии.

Дело в том, что в 1963 году на свет появилась дочь звезды Алика. И, в отличие от старшей наследницы Елены, которая посвятила свою жизнь литературе, она решила пойти по стопам отца.

Так, зрителям Смехова, которой не так давно исполнилось 55 лет, знакома по картине «Мечта идиота», сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», а одной из последних ее работ стал детектив «Спасская».

Зрители внимательно следят за карьерным путем красавицы. По их мнению, актриса отличается талантом и своими работами не бросает тень на репутацию отца.