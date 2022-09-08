Дочь русской Одри Хепберн из «Небесных ласточек» знают все: на мать ничуть не похожа

Фанаты не могут скрыть свое удивление, когда узнают правду.

Ия Нинидзе прославилась на весь Советский Союз ролями в таких фильмах, как «Небесные ласточки», «Слезы капали» и других. Артистка мгновенно завоевала любовь зрителей, которые называли ее русской Одри Хепберн. Как оказалось, и дочь знаменитости пошла по ее стопам.

Наследницу Ия родила в третьем браке от Михаила Бученкова. Совместная жизнь супругов не сложилась, поэтому артистка воспитывала наследницу Нино одна. В итоге девушка решилась продолжить дело матери и начала актерскую карьеру.

Сегодня Нино Нинидзе — одна из самых перспективных российских артисток. Она снимается в многочисленных проектах, среди которых сериал Данилы Козловского «Карамора» и предстоящий триллер «Красная шапочка», а о своих успехах рассказывает в социальных сетях. Знаменитость уверенно завоевывает любовь зрителей, многие из которых не догадываются, что артистка — наследница великой Ии Нинидзе, долгие годы блиставшей на советском экране.

При этом между родственницами практически нет внешнего сходства. В Нино невозможно узнать ее мать, которая была известна своей хрупкой фигурой и «детским» лицом.