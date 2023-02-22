Дочь поцеловала его только в гробу: как любил и предавал Бубликов из «Служебного романа»

Петр Щербаков пришел в кино буквально с улицы. Проходя мимо ГИТИСа, он попросил педагогов оценить его способности. Его взяли сразу на второй курс, и уже через три года артиста ждал первый громкий дебют.

Роль Славки Уфимцева в прославлявшей подвиг метростроевцев картине «Добровольцы» принесла Щербакову и его партнерам по картине Леониду Быкову и Михаилу Ульянову всесоюзную известность. Михалыч в «Хрониках пикирующего бомбардировщика», Петр Петрович в «Гараже» и, конечно, Бубликов из «Служебного романа» — к моменту съемок у Рязанова звезда Щербаков успел развестись и стать вдовцом. От погибшей супруги у актера остался сын, а нынешняя гражданская жена родила ему дочку Ольгу и воспитала пасынка как родного.

Отношения разрушил сам Щербаков, изменив своей благоверной. Ни она, ни ее дочь не смогли простить артисту предательства. А он женился еще раз, теперь официально и на поклоннице. Сын от второй жены на похороны к отцу не приехал: был занят актерской карьерой на Бродвее. А дочка пришла и поцеловала ветреного отца — в первый и последний раз в жизни.