Дочь огорошила признанием: четыре слова изменят ваше мнение о Сергее Бодрове

Дочь Сергея Бодрова Ольга пошла по стопам именитого отца и тоже стала актрисой. Она уже снялась в нескольких известных лентах, среди которых «Велга» и «Море волнуется раз».

Ольга часто общается с прессой, и ее нередко спрашивают о том, не ощущает ли она давление общества, будучи представительницей известной семьи. Конечно, не обходится и без вопросов об отце. Ольгу спрашивают, одобрил бы Сергей ее выбор профессии, помнит ли она его и каким он остался в ее памяти. Актриса с удовольствием рассказывает о том, какой был Сергей Бодров. Эта эксклюзивная информация сразу же становится достоянием общественности.

Не так давно Ольга призналась, что перевернет мнение общественности о Бодрове. Дело в том, что отец скромно оценивал свои способности и перспективы в кино. «Не считал себя актером», — заключила дочь Бодрова. По его словам, артист начинался на сцене, но сам Сергей не был готов к таким жертвам и к зависимости от этого ремесла. Как рассказала Ольга Бодрова порталу Grazia , у отца были совсем другие планы и идеи.