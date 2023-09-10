Дочь Николаева от Апексимовой дразнили в детстве: теперь любо-дорого смотреть

Яркий союз Ирины Апексимовой и Валерия Николаева продержался много лет, однако в 2000 году пара распалась: супруги не смогли примириться даже ради общей дочери Дарьи. В ранние годы девочка жила в Нью-Йорке, но вскоре после развода родителей была вынуждена перебраться обратно в Россию.

Адаптацию на родине нельзя было назвать простой. Дочь знаменитостей в учебном заведении подверглась травле: одноклассники называли школьницу блатной. Даша делала большие успехи в балете, но травма ноги вынудила ее забыть о танцевальной карьере. Получив среднее образование, барышня поступила в Школу-студию МХАТ и взяла фамилию своей прабабушки.

Сейчас звездной наследнице 29 лет. Дарья Авратинская работает в Театре на Таганке, который возглавляет ее мать.

Также актриса снимается в кино, но пока ее фильмографию не назовешь богатой. Среди проектов с участием красотки можно выделить картины «Молодежка», «Оптимисты» и «Химера». В личной жизни у Дарьи все хорошо — в 2022 она вышла замуж за актера Егора Корешкова.