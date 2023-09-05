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Дочь Навки стала вылитой копией Башарова: на отца не похожа совершенно

5 сентября 2023 06:45
Дочь Навки стала вылитой копией Башарова: на отца не похожа совершенно

Поклонники вывели фигуристку на чистую воду.

В свое время Татьяну Навку называли одной из главных красоток на льду. Неудивительно, что партнерша Романа Костомарова не стеснялась пользоваться своей привлекательностью: о ее бурной личной жизни до сих пор ходит множество слухов.

В честь Первого сентября звезда спорта поделилась в соцсетях снимком своей младшей дочери Надежды. Навка лаконично подписала фото 9-летней школьницы фразой «Говорите, похожи?». Олимпийская чемпионка не подозревала, что невинный вопрос спровоцирует обсуждения ее старого романа.

Подписчики фигуристки напомнили ей об интрижке с Маратом Башаровым в проекте «Ледниковый период». Юзеры уверены, что родным отцом Нади является не законный муж Татьяны Навки, а известный актер.

«Похожа на Башарова, ну прямо копия!», «Марат везде наследить успел», — писали о своих догадках пользователи Сети.

Дочь Навки стала вылитой копией Башарова: на отца не похожа совершенно
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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