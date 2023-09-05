Дочь Навки стала вылитой копией Башарова: на отца не похожа совершенно

В свое время Татьяну Навку называли одной из главных красоток на льду. Неудивительно, что партнерша Романа Костомарова не стеснялась пользоваться своей привлекательностью: о ее бурной личной жизни до сих пор ходит множество слухов.

В честь Первого сентября звезда спорта поделилась в соцсетях снимком своей младшей дочери Надежды. Навка лаконично подписала фото 9-летней школьницы фразой «Говорите, похожи?». Олимпийская чемпионка не подозревала, что невинный вопрос спровоцирует обсуждения ее старого романа.

Подписчики фигуристки напомнили ей об интрижке с Маратом Башаровым в проекте «Ледниковый период». Юзеры уверены, что родным отцом Нади является не законный муж Татьяны Навки, а известный актер.