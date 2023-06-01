Дочь Моники Беллуччи понадеялась на гены родителей, а зря (фото)
Дева снова не угодила интернет-пользователям.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя продолжает «взрывать» мировую прессу и Интернет. Который год Дева блистает на подиумах и обложках глянца, однако в последнее время поклонники заметили одну неприятную тенденцию.
Дело в том, что 18-летняя Кассель сильно округлилась. На откровенных снимках видны ее пышные формы, которых не было раньше. Видимо, Дева понадеялась на генетику, но прогадала — она отнюдь не такая стройная, как ее родители.
Но это не единственная проблема звездной наследницы. Многие отмечают, что девушка стала однообразной и скучной, а до харизмы мамы и папы ей очень далеко. Так, на одном из свежих снимков Дева предстала в длинном эксклюзивном плаще. На ногах были колготки в сеточку и классические черные туфли. Несмотря на свою необычность, образ не произвел никакого впечатления. Девушка подверглась нападкам в очередной раз.
Вот что написали пользователи Сети о Деве:
«Если бы не мама, никто о ней бы и не знал. Типичная южанка европейская, ничего сверхъестественного», «Ноль харизмы. Просто никакая», «Пресная, как и мать. Даже гены Венсана не помогли», «Пухлая получилась Дева, не в отца».