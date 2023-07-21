Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дочь Лютаевой тоже стала актрисой, и ее возненавидели простые люди: причина веская

Дочь Лютаевой тоже стала актрисой, и ее возненавидели простые люди: причина веская

21 июля 2023 18:00
Дочь Лютаевой тоже стала актрисой, и ее возненавидели простые люди: причина веская

Зрителей не проведешь.

Агния Дитковските имела перед глазами пример матери — известной актрисы Татьяны Лютаевой. Неудивительно, что она решила пойти по ее стопам и стать артисткой. Но съемки в кино не принесли ей народной любви. Напротив, зрители на дух не переносят звезду экрана.

И на то есть простая, но веская причина. Дитковските поступила во ВГИК, но так его и не закончила. На больших экранах она дебютировала в 17 лет и актерского образования не получила. Именно этот факт и смущает зрителей. Многие считают, что актриса унаследовала красоту своей матери, но не ее талант, поэтому мастерством и профессионализмом на съемочной площадке не отличается. К тому же у публики есть вопросы к качеству проектов, над которыми соглашается работать артистка.

Дочь Лютаевой тоже стала актрисой, и ее возненавидели простые люди: причина веская

«Нет в ней азарта, жизни. Как и нет харизмы, таланта. Играет вяло, словно отбывает повинность. Всего лишь мамина дочь», «Какая красивая актриса, а заносит вечно во всякую ерунду, в корявые недофильмы», «Ее игра — уровень дворовой самодеятельности», — пишут о Дитковските в Сети.

Фото: кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» (1987), кадр из фильма «Единица Монтевидео» (2023)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше