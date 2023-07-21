Дочь Лютаевой тоже стала актрисой, и ее возненавидели простые люди: причина веская

Агния Дитковските имела перед глазами пример матери — известной актрисы Татьяны Лютаевой. Неудивительно, что она решила пойти по ее стопам и стать артисткой. Но съемки в кино не принесли ей народной любви. Напротив, зрители на дух не переносят звезду экрана.

И на то есть простая, но веская причина. Дитковските поступила во ВГИК, но так его и не закончила. На больших экранах она дебютировала в 17 лет и актерского образования не получила. Именно этот факт и смущает зрителей. Многие считают, что актриса унаследовала красоту своей матери, но не ее талант, поэтому мастерством и профессионализмом на съемочной площадке не отличается. К тому же у публики есть вопросы к качеству проектов, над которыми соглашается работать артистка.