Дочь Льва Дурова простила мужу измену со звездой СССР: кто бы устоял

Дочери Льва Дурова Екатерине исполнилось бы в этом году 64 года. Актриса скончалась в 2019 году, но успела простить изменившего мужа. Сергей Насибов оставил ее с маленьким ребенком на руках, но женщина нашла в себе силы не держать обиду.

Еще во время учебы в ГИТИСе у Екатерины Дуровой завязались отношения с первым красавцем Сергеем Насибовым. Они даже появились вместе в фильме «Школьный вальс», хотя роль Дуровой там была совсем небольшой. Уже в 19 лет актриса родила Сергею дочь Катю.

Но Сергей становился все популярнее, а Екатерина не считала себя первой красавицей. Когда Насибов ушел из семьи, женщина не удивилась: она была готова к такому развитию событий.

Позже Екатерина говорила, что не держит обиду на первого мужа и даже понимает его. Новой избранницей Сергея стала признанная красавица Наталья Гундарева, с которой актер вместе работал в театре. По словам Дуровой, перед такой красоткой не мог устоять никто.

Насибов и Гундарева спустя несколько лет разошлись, а вот Екатерина Дурова нашла свое счастье со вторым супругом Владимиром.