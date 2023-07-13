Дочь-фрик, которую стесняется Шукшина, теперь тоже актриса: ахнете, увидев ее

Анна Шукшина появилась на свет летом 1988 года. Девочка с детства росла в окружении звезд отечественного кино, и многие поклонники были уверены, что она пойдет по стопам матери и станет актрисой. Но Анна уверено отказывалась от этого пути.

Как заявляла Шукшина, она еще в детстве поняла, что актерская профессия ей совсем не интересна. Она не хотела бы постоянно быть на съемочной площадке, а несколько лет назад профессионально начала заниматься бодибилдингом. И постоянные походы в зал, как отмечала Шукшина, очень смущали ее мать, которая даже стеснялась ее внешности.

«Я не актриса ни разу. Я это на самом деле поняла в детстве, когда бесконечные „Кинотавры“, бесконечные съемки с мамой»,

— рассказывала Анна.

Однако не так давно девушка полностью изменила свое мнение. Как оказалось, она начала сниматься в сериале, о чем рассказала в своих социальных сетях. Анна не призналась, в каком именно проекте появится, но отметила, что играет сотрудницу ЧОПа.

Пользователи Сети были шокированы неожиданной новостью. Часть из них вспомнила громкие заявления Анны, а другие пожелали ей успехов на новом карьерном пути.