Дочь Филиппа Киркорова растет копией этой женщины: обомлеете, увидев ее фото

Филипп Киркоров часто показывает широкой общественности свою дочь Аллу-Викторию. Артист никогда не отрицал того, что воспользовался услугами суррогатного материнства. При этом он тщательно скрывает, кто же является суррогатной и биологической матерью его наследницы.

Поклонники с огромным удовольствием наблюдают за тем, как год от года хорошеет Алла-Виктория. А недавно поп-король отечественной эстрады оставил в социальных сетях публикацию, где показал женщину, полной копией которой растет его дочь.

Ею оказалась ныне покойная мама Киркорова. Музыкант обнародовал архивные кадры родительницы по случаю ее дня рождения. Интернет-пользователи отметили невероятное сходство во внешности двух любимых женщин певца.