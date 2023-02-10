Дочь Элвиса Пресли во время свадьбы мечтала о разводе: все дело в женихе (фото)

В 1994 году втайне от широкой общественности единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мария вышла замуж. Впоследствии это событие назвали свадьбой века. По-другому и быть не могло: избранником звездной наследницы оказался сам поп-король Майкл Джексон.

Долгое время эти отношения не были достоянием публики, поэтому и церемония бракосочетания, состоявшаяся в Доминикане и продлившаяся 15 минут, получила свое официальное подтверждение от молодоженов лишь через 11 недель. Дик Зиммерман, проводивший свадебную фотосессию пары, подчеркнул, что влюбленные выглядели по-настоящему счастливыми.

Вполне возможно, что Джексон действительно находился на седьмом небе от счастья, но сказать того же о его избраннице было нельзя. Как оказалось, уже во время свадьбы Лиза Мария готовилась к разводу. В интервью Опре Уинфри она подчеркнула, что понимала: впереди ее ждет жизнь, полная испытаний именно потому, что она решила связать ее со звездой такого уровня, как Майкл.

К тому же дочь Пресли призналась, что не хотела рожать детей Джексону, поскольку знала, что рано или поздно им придется решать вопрос об их опеке в суде. Впоследствии супруги действительно развелись. Их брак продержался всего два года.