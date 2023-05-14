Дочь Деми Мур выглядит ровесницей 60-летней матери: при взгляде на фото станет не по себе

Голливудская звезда Деми Мур патологически боится старости. Актриса делает все возможное, чтобы оставаться вечной девушкой. Бесконечные процедуры омоложения привели к тому, что теперь Деми выглядит ровесницей своей дочери.

Таллула — младшая наследница Мур и ее экс-супруга Брюса Уиллиса. Девушка унаследовала брутальную внешность отца и его грубый овал лица. Дочь звездных родителей даже подчеркивает свою «мужскую» внешность мальчишеским стилем: короткая прическа, бесформенная одежда, кепки.

На совместных фото 60-летней Мур и Таллулы невозможно понять, кто из них старше — омолодившаяся актриса или ее преждевременно состарившаяся дочь. Поклонники голливудской звезды шокированы. Внешность Таллулы их даже пугает, ведь девушка выросла женской версией отца. Это сходство стало ее проклятием и привело к серьезным комплексам. С годами Таллула научилась себя принимать, но публика продолжает критиковать ее специфическую внешность.