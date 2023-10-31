Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены

Федору Добронравову в кино часто доставались роли настоящих семьянинов. Зрители пребывали в полной уверенности, что таким актер был и в реальной жизни — мужчиной, делающим все возможное ради своих близких. Однако его многолетний брак с супругой хранил немало тайн.

Артист признался, что они с женой тяжело притирались друг к другу в самом начале совместной жизни. Дело доходило даже до серьезных конфликтов, которые могли обернуться расставаниями. Чаще в них был виноват сам Добронравов, который допускал предательство, выбирая работу, а не семью.

Актер припомнил, что временами он мог участвовать в 30 спектаклях в месяц. Из-за этого звезда сцены практически не появлялся дома. Жена стойко терпела, успевала воспитывать детей и бралась за любую подработку. Но в какой-то момент брак оказался на волоске.