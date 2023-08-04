Добронравов и Кравченко под угрозой: герои «Сватов» умирают один за другим

Сериал «Сваты» выходил в эфир с 2008 года. За 13 лет на экране многие актеры, сыгравшие роли в этом проекте, сильно изменились, а некоторые к финальной серии уже ушли из жизни.

Кажется, звезд сериала преследует злой рок: до окончания проекта не дожили 12 актеров. Среди них были не только пожилые люди, но и молодые артисты.

Главным долгожителем проекта стал Владимир Зельдин. Актера не стало в 2016 году в возрасте 101 года. Другая пожилая актриса Ольга Аросева скончалась еще в 2013 году. До этого она много лет боролась с онкологическим заболеванием.

Но смерть молодых актеров шокировала зрителей еще сильнее. Владимир Турчинский ушел из жизни в 47 лет из-за сердечного приступа, а Ивану Марченко было всего 43 года. Как и Аросева, актер скончался от рака.

В числе безвременно ушедших актеров «Сватов» есть и те, кто появились в отдельных эпизодах сериалов, но их смерть не меньше поражает публику.

Поклонники переживают за Добронравова и Кравченко. Хочется верить, что эта печальная закономерность просто совпадение, а любимцам публики ничего не грозит.