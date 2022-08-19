Добился большего: как сложилась жизнь российского «двойника» Эдриана Броуди

Российский актер Артем Ткаченко прославился не только благодаря своему таланту и ярким ролям. Дело в том, что артист очень похож на голливудскую звезду Эдриана Броуди, из-за чего многие поклонники даже путали их. Однако отечественному артисту в итоге удалось завоевать сердца фанатов.

Так, одной из главных ролей Ткаченко стала комедийная мелодрама «Южные ночи» Валентины Власовой. После этого фильма актера начали замечать, но сначала приглашали не в самые высокобюджетные сериалы и фильмы. Ситуацию в корне изменил проект «Гоголь», где Ткаченко исполнил роль графа Алексея Данишевского. После серии фильмов о знаменитом писателе, карьера актера пошла на взлет.

За последние годы знаменитость успел принять участие в десятках сериалов и фильмов. Среди них можно отметить «Вампиров средней полосы», «Клинику счастья» и другие шоу с огромной армией фанатов. Смог Ткаченко поработать и в иностранных проектах, сыграв одну из ролей в фильме «Эбигейл».

Сегодня Ткаченко является одним из самых прославленных российских актеров. Поклонники внимательно следят за каждым его шагом, а схожесть с Эдрианом Броуди уже давно не та отличительная черта, благодаря которой его узнают поклонники.