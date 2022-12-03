До того, как увлекся макияжем: вы никогда не узнаете известного мужчину с этого снимка

Сергей Зверев прославился благодаря своим эпатажным нарядам и яркому макияжу. Но мало кто знает, что в молодости стилист служил в армии и был заместителем командира взвода.

Зверев опубликовал в соцсетях архивное фото – и привел поклонников в восторг. Многие отмечали, что такой – более естественный образ – идет скандальной звезде больше:

«Вот-вот, что и есть – огонь, Сережа, сдувай свисток – тебе так лучше!», «Красивый парень был. А сейчас эти образы непонятные, не видно мужчины. Но это лично ваш выбор», «Младший лейтенант, мальчик молодой – все хотят потанцевать с тобой», – писали в комментариях.

Впрочем, даже с юношеским фото Зверев схитрил, ведь на снимке заметны следы фотошопа.