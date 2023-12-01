До слез: вот что произошло с Медведевой в день, когда Милохин сбежал

Пара Евгении Медведевой и Дани Милохина была одной из самых ярких за всю историю проекта «Ледниковый период». Серебряный призер Олимпиады и скандальный тиктокер — трудно было поверить, что из этого дуэта что-то получится. Однако молодые люди выступали блестяще, пока блогер внезапно не покинул шоу.

Милохин неожиданно уехал за границу, наплевав на все договоренности. По признанию знаменитости, он просто устал. Позже юноша осознал всю глупость своего поступка, но было поздно. Близко к сердцу восприняла ситуацию его партнерша. Медведева очень переживала из-за подлого предательства.

Татьяна Тарасова рассказала, что звезда спорта долго приходила в себя после произошедшего.

«Как же Женя сильно плакала», — поделилась тренер в беседе с порталом Sport24 .

Но спустя время фигуристка все-таки нашла в себе силы простить Даню Милохина, пригласив его на свой YouTube-канал.