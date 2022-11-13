До слез: принц Уильям не смог сдержать обещание, данное принцессе Диане

Принцесса Диана развелась с принцем Чарльзом в 1996 году. Из-за скандального расставания Елизавета II решила лишить бывшую невестку всех титулов, что очень сильно ударило по матери принцев Гарри и Уильяма. Она долгое время переживала, что не мог оставить без внимания ее старший сын.

По словам инсайдеров, 14-летний Уильям решил поддержать мать в трудный для нее период. Однажды он пришел к ней и торжественно пообещал, что обязательно исправит ситуацию, когда у него появится такая возможность.

«Милая мама, не волнуйся, я верну тебе титулы, когда стану королем», — заявил юный наследник престола.

Леди Ди трогательно восприняла обещание своего сына, которое он, к сожалению, так и не смог осуществить. В 1997 году принцесса Диана погибла в автокатастрофе, что стало большим ударом не только для ее родных, но и для всего мира в целом.