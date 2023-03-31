«До сих пор снится этот ужас»: Проклова проговорилась о ДТП с ребенком

Актриса не может отойти от шока и по сей день.

Заслуженная артистка России Елена Проклова рассказала журналистам одного из федеральных телеканалов о том, что она до сих пор не может прийти в себя от страшного ДТП с ее участием, в котором едва не погиб ребенок.

В эфире программы «Звезды сошлись» Проклова вспомнила, что какое-то время назад, когда она ехала по столице вместе с собственным водителем, на пересечении Садового кольца и Цветного бульвара в их машину, подъезжавшую к светофору, врезался мальчик на самокате.

Артистка рассказала, что в окно автомобиля она увидела момент падения мальчика. Но не успела она опомниться, чтобы выйти из машины или позвать на помощь, как ребенок встал, подхватил свой самокат и стремительно уехал на нем куда-то в московские дворы.

По словам Прокловой, несмотря на то, что в случившемся не виноват никто из участников происшествия, а все произошло по чистой случайности, тем не менее произошедший «ужас» до сих пор регулярно ей снится.

Актриса отметила, что совсем не понимает, как себя чувствуют родственники тех семей, где произошли ДТП со смертельным участием, и с трудом может представить себе их переживания.