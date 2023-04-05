До сих пор не вышла из образа: только посмотрите, как сейчас выглядит Лолита из фильма

Звезда «Лолиты» Доминик Суэйн не смогла построить успешную карьеру в кинематографе. Роль возлюбленной Гумберта в картине Эдриана Лайна 1997 года осталась самой выдающейся в ее карьере. Наверное, поэтому она до сих пор носит знаковую для ее героини Долорес прическу.

42-летняя артистка не расстается с косичками. Она заплетает две косички и позволяет им свободно спадать на плечи или закрепляет их на голове в виде ободка. У тех, кто внимательно следит за жизнью Доминик, создается впечатление, что она до сих пор не вышла из образа. Девической прической она то ли пытается привлечь кастинг-директоров, то ли напомнить самой себе о былой славе.

При этом наблюдатели отмечают, что для своих лет голливудская Лолита выглядит неплохо. Однако гладкий лоб без единой морщинки и резкие контуры лица заставляют подозревать руку умелого специалиста.