До мурашек: как выглядит и чем занимается дочь главного «Брата» России Сергея Бодрова

Сергея Бодрова нет с нами уже двадцать лет. Когда знаменитый актер пропал без вести, его дочери было четыре года, а сыну всего три недели.

Дочь Бодрова – Ольга – уже взрослая девушка. Ольгу в одиночку воспитывала мама Светлана – ей приходилось много работать, чтобы прокормить двоих детей.

Ольга Бодрова окончила школу с золотой медалью и поступила в ГИТИС. По признанию Ольги, в вузе она долго скрывала, что является наследницей знаменитой семьи, чтобы к ней относились так же, как и к другим студентам. Выбор девушки стал неожиданностью для ее родных.

Впрочем, как рассказывает Светлана Бодрова, папа с детства водил маленькую Олю на репетиции и знакомил с актерами.

В 2016 году девушка дебютировала в короткометражке «Конфронтация». В 2019 году актриса исполнила роль в историческом фильме «Калашников», спродюсированном ее дедушкой, Сергеем Бодровым-старшим, но сцены с участием Ольги Бодровой из картины вырезали. Бодрова также засветилась в мелодраме «Велга» и в драме «Море волнуется раз», а также в сериале «Карамора».

В 2020 году девушка вышла замуж за актера Театра имени Маяковского Сергея Быстрова. Скромная свадьба прошла на берегу Москвы-реки в окружении самых близких.