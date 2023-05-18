До Микки Рурка один шаг: фанаты в ужасе от преображения Джонни Деппа (фото)

Джонни Депп считался главным мировым секс-символом и долго удерживал этот завидный статус. Однако сегодня актер уже не тот соблазнительный красавчик, когда-то покоривший сердца всех женщин мира.

Совсем недавно 59-летний Депп появился на Каннском фестивале. Его внешний вид произвел на публику огромное впечатление, причем в самом худшем смысле этого слова. Звезда «Пиратов Карибского моря» сильно поправился и обзавелся двойным подбородком. Кроме того, на его лице видны следы пластики и уколов красоты. Теперь Джонни становится похож на своего коллегу и экс-красавчика Микки Рурка, который страшно изуродовал свою внешность операциями.

Пользователи Сети не смогли промолчать, увидев «преобразившегося» Деппа. Вот что они написали: «Какой-то он потрепанный», «Потолстел дружок», «Схуднуть не помешало бы», «Да, подурнел Джонни, лишний вес ему не к лицу».

Последние годы в жизни Деппа были непростыми. Его скандальный развод с Эмбер Херд и их судебные тяжбы обсуждал весь мир. Стресс отразился на внешности некогда сексапильного актера.