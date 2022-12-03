До красоты Гермионы далеко: внешность возлюбленной Рона из «Гарри Поттера» повергла фанатов в шок

Десять лет назад актер Руперт Гринт был мировой звездой – зрители обожали его за роль Рона в саге «Гарри Поттер». Гринт мог соблазнить любую девушку, но выбрал скромную британскую актрису Джорджию Грум, которая не вписывается в стандарты красоты. Внешность избранницы Гринта и по сей день вызывает насмешки в Сети.

«Страшненькая», «Рону Уизли не повезло с Гермионой, и он поэтому решил жениться на тролле из первой части?», «Видимо, девушка вкусно готовит и мозг не насилует и еще просто хороший человек», – острили комментаторы.

Впрочем, Руперта Гринта не сильно волнует мнение общественности, ведь со своей любимой актер встречается уже более десятилетия. Два года назад Руперт и Джорджия впервые стали родителями. Свою дочку счастливые мама и папа назвали Уэнсдэй.