До боли в сердце: как спустя 20 лет выглядит Елизавета Долгорукая из «Бедной Насти»
Хрупкая красавица оказалась невероятно сильной.
Работу актеров редко считают тяжёлой или изнурительной. Многие полагают, что артисты получают за свои роли неоправданно большие гонорары. Однако, как и в любой профессии, здесь есть свои подводные камни.
С ними пришлось столкнуться и Анне Табаниной. В популярном сериале «Бедная Настя» она сыграла Елизавету Долгорокую. Но, несмотря на успех проекта, девушка хотела покинуть индустрию кино, поскольку съёмки слишком изматывали ее. Актриса даже планировала уйти в монастырь, но именно в этот момент она встретила любовь всей своей жизни.
С художником Дмитрием Кудиным она обрела настоящее счастье и обвенчалась. А чуть позже на свет появилось трое прекрасных детей. Однако жизнь девушки перевернулась, когда у мужа обнаружили саркому. И всего через год супруг скончался.
Нежная и хрупкая на первый взгляд артистка смогла справиться с трагедией, продолжив сниматься в кино. И стоит отметить, что спустя 20 лет после выхода знаменитого сериала Табанина продолжает выглядеть потрясающе.