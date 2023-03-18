До боли в сердце: как спустя 20 лет выглядит Елизавета Долгорукая из «Бедной Насти»

Работу актеров редко считают тяжёлой или изнурительной. Многие полагают, что артисты получают за свои роли неоправданно большие гонорары. Однако, как и в любой профессии, здесь есть свои подводные камни.

С ними пришлось столкнуться и Анне Табаниной. В популярном сериале «Бедная Настя» она сыграла Елизавету Долгорокую. Но, несмотря на успех проекта, девушка хотела покинуть индустрию кино, поскольку съёмки слишком изматывали ее. Актриса даже планировала уйти в монастырь, но именно в этот момент она встретила любовь всей своей жизни.

С художником Дмитрием Кудиным она обрела настоящее счастье и обвенчалась. А чуть позже на свет появилось трое прекрасных детей. Однако жизнь девушки перевернулась, когда у мужа обнаружили саркому. И всего через год супруг скончался.

Нежная и хрупкая на первый взгляд артистка смогла справиться с трагедией, продолжив сниматься в кино. И стоит отметить, что спустя 20 лет после выхода знаменитого сериала Табанина продолжает выглядеть потрясающе.