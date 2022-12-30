До 50 рукой подать, а по виду не скажешь: что стало с главной отчаянной домохозяйкой

Ева Лонгория стала мировой звездой из-за сериала «Отчаянные домохозяйки». В течение восьми лет артистка блистала на экранах, что сделало ее одной из самых успешных знаменитостей Голливуда. Зрители были уверены, что артистка и дальше продолжит покорять вершины славы, однако сама Лонгория предпочла не концентрироваться на карьере.

Так, спустя 10 лет после выхода финальной серии проекта, артистка все еще продолжает появляться на экранах, но значительно реже, чем хотели бы поклонники. Все свободное время артистка предпочитает проводить со своим мужем и сыном Сантьяго, который появился на свет четыре года назад.

О своей жизни знаменитость предпочитает рассказывать в социальных сетях. Она охотно делится снимками как со светских мероприятий, так и из дома, что высоко ценят ее многочисленные поклонники со всего мира. По их мнению, Лонгория перестала стареть и выглядит значительно моложе своих лет.