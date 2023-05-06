ДНК-тест не нужен: только взгляните на брата Веника из «Папиных дочек»

Филипп Бледный прославился благодаря сериалу «Папины дочки». Ему досталась роль Веника — ухажера, а впоследствии мужа Даши Васнецовой. Не все знают, что Филипп родился в творческой семье, а его брат тоже стал известным актером.

Илья Бледный является старшим ребенком в семье заслуженного артиста Анатолия Ильича и помощницы режиссера Светланы Юрьевны. Брат Филиппа начал свою карьеру в 90-е с рекламных роликов. В 2004 году Илья появился в ситкоме «Моя прекрасная няня», где сыграл возлюбленного няни Вики Антона Питекантропа. Затем последовали роли в сериалах «Адъютанты любви», «Кто в доме хозяин?», «Грозовые ворота».

Братья Филипп и Илья поразительно похожи друг на друга — им не понадобится ДНК-тест, чтобы подтвердить родство. У обоих кучерявые волосы, светлые глаза и длинные носы. С годами братья не теряют своей привлекательности.

Оба актера остаются востребованными в кино и театре. Однако Филипп все же более известен, чем его брат. В этом заслуга ситкома «Папины дочки», который стал культовым проектом. Скоро выходит продолжение сериала, где Филипп снова появится в образе Веника.